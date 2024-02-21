- Sağlık

21 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

21 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Aksu Eczanesi Battalgazi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık

Ahmet Eken Eczanesi Battalgazi

Akpınar Çevreyolu Girişi, Halfettin Mahallesi, Şehit İ.Ahmet Sarıoğlu Sokak, No: 26/A

24 saat açık

Orkide Eczanesi Battalgazİ

Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi, no: 28/C, Altıntaş Düğün Salonu yanı

24 SAAT AÇIK

Cemsultan Eczanesi Yeşilyurt

İstasyon Civarı, Kömür Tevzi Yolu, Tektut Kebap İlerisi

24 saat açık

Özcan Eczanesi Yeşilyurt

Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı

24 saat açık”

 

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21 Şub 2024 - 10:55 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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