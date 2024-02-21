21 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
21 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Aksu Eczanesi Battalgazi
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık
Ahmet Eken Eczanesi Battalgazi
Akpınar Çevreyolu Girişi, Halfettin Mahallesi, Şehit İ.Ahmet Sarıoğlu Sokak, No: 26/A
24 saat açık
Orkide Eczanesi Battalgazİ
Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi, no: 28/C, Altıntaş Düğün Salonu yanı
24 SAAT AÇIK
Cemsultan Eczanesi Yeşilyurt
İstasyon Civarı, Kömür Tevzi Yolu, Tektut Kebap İlerisi
24 saat açık
Özcan Eczanesi Yeşilyurt
Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.