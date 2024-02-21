Kayseri ve Niğde yarın dikkat

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Saraycı, Doruklu, Gömeç mahallelerine,
Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Yukarı, Akyazı mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 18.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güllüce Köyü’ne,
Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Sırali Mahallesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilburç Köyü’ne,
Yarın 15.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kırkpınar Köyü ile Yeşilburç Köyü’ne,
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tepeköy Köyü’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.