Malatya’ya yağmur mu geliyor?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 8 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 9 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 8 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece”