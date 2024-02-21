Sağlık Bakanlığından Dev Alım: 27 Bin Sözleşmeli Personel alınacak!

Sağlık Bakanlığı 21 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği 27 bin sözleşmeli personel alınacağının müjdesini verdi. Bir hafta sürecek olan başvuru sürecine ilişkin işte merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personelin, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacağını duyurdu.

Tercihlerin ortaöğretim ön lisans ve lisans düzeyinde başvuruların alınacağı ve adayların 21 Şubat ile 28 Şubat arasında başvuru yapılacağı duyuruldu.

İlan edilen tarihler arasında belirtilen kurallar esas alınarak ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak adaylar başvurularını yapabilecekler. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin ise geçerli olmayacağı duyuruldu.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şu şekilde: