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Yılda 4 kez MTV iddiası doğru mu?

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Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Yılda 4 kez Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru mu? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin bir bilgilendirme paylaştı.

Yılda 4 kez MTV iddiası doğru mu? mask
Yılda 4 kez MTV iddiası doğru mu?
Yılda 4 kez MTV iddiası doğru mu?
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Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Yılda 4 kez Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru mu? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin bir bilgilendirme paylaştı.

Yılda 4 kez MTV iddiası doğru mu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit olarak ödenirken son günlerde bu verginin yılda 4’e çıkarıldığı iddiaları dolaşıyor.

Yılda 4 kez MTV iddiası doğru mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin bir bilgilendirme paylaştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ‘Yılda 4 kez Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak’ iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz”

ifadelerini aktardı.

Yılda 4 kez MTV iddiası doğru mu?

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21 Şub 2024 - 00:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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