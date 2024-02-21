Uyku eğitimi ve bilinmeyenler

Çocuklara uyku eğitimi vermek, genellikle bebeklik döneminden itibaren başlar ve çocuğun yaşına göre şekillenir. İşte uyku eğitimi adına genel bir rehber…
BEBEKLİK DÖNEMİ (0-12 AY)
Bebeklik döneminde uyku eğitimi, bebeklerin uyku düzeni ve alışkanlıklarını geliştirmeye odaklanır. Bebeklerin kendi başlarına uykuya dalmayı öğrenmeleri teşvik edilir. Bebeklerin yatma ve uyanma saatleri belirlenir ve uyku ritüelleri oluşturulur.
TODLER DÖNEMİ (1-3 YAŞ)
Bu dönemde çocuklar daha bağımsız hale gelir ve uyku eğitimi daha fazla önem kazanır. Çocukların düzenli uyku saatleri oluşturulmaya devam edilir. Odalarında rahat bir uyku ortamı sağlanır ve uyku öncesi rutinler belirlenir. Örneğin, kitap okuma veya hafif müzik dinleme gibi aktivitelerle uyku öncesi sakinleşmeleri sağlanır.
OKUL ÇAĞI (4-12 YAŞ)
Bu dönemde çocuklar için uyku alışkanlıklarının devamı önemlidir. Okul çağındaki çocuklar için uyku süresi ve kalitesi, fiziksel ve zihinsel gelişimleri için kritiktir. Bu dönemde uyku rutinlerine ve uyku saatlerine özen gösterilmelidir. Ayrıca, ekran zamanının sınırlanması ve uyku öncesi dinlenmeye yönlendirici aktivitelerin teşvik edilmesi önemlidir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.