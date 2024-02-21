- Yaşam

Uyku eğitimi ve bilinmeyenler

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Çocuklara uyku eğitimi vermek, genellikle bebeklik döneminden itibaren başlar ve çocuğun yaşına göre şekillenir. İşte uyku eğitimi adına genel bir rehber…

Uyku eğitimi ve bilinmeyenler mask
Uyku eğitimi ve bilinmeyenler
Uyku eğitimi ve bilinmeyenler
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Çocuklara uyku eğitimi vermek, genellikle bebeklik döneminden itibaren başlar ve çocuğun yaşına göre şekillenir. İşte uyku eğitimi adına genel bir rehber…

Uyku eğitimi ve bilinmeyenler

BEBEKLİK DÖNEMİ (0-12 AY)

Bebeklik döneminde uyku eğitimi, bebeklerin uyku düzeni ve alışkanlıklarını geliştirmeye odaklanır. Bebeklerin kendi başlarına uykuya dalmayı öğrenmeleri teşvik edilir. Bebeklerin yatma ve uyanma saatleri belirlenir ve uyku ritüelleri oluşturulur.

Uyku eğitimi ve bilinmeyenler

TODLER DÖNEMİ (1-3 YAŞ)

Bu dönemde çocuklar daha bağımsız hale gelir ve uyku eğitimi daha fazla önem kazanır. Çocukların düzenli uyku saatleri oluşturulmaya devam edilir. Odalarında rahat bir uyku ortamı sağlanır ve uyku öncesi rutinler belirlenir. Örneğin, kitap okuma veya hafif müzik dinleme gibi aktivitelerle uyku öncesi sakinleşmeleri sağlanır.

Uyku eğitimi ve bilinmeyenler

OKUL ÇAĞI (4-12 YAŞ)

Bu dönemde çocuklar için uyku alışkanlıklarının devamı önemlidir. Okul çağındaki çocuklar için uyku süresi ve kalitesi, fiziksel ve zihinsel gelişimleri için kritiktir. Bu dönemde uyku rutinlerine ve uyku saatlerine özen gösterilmelidir. Ayrıca, ekran zamanının sınırlanması ve uyku öncesi dinlenmeye yönlendirici aktivitelerin teşvik edilmesi önemlidir.

Uyku eğitimi ve bilinmeyenler

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21 Şub 2024 - 00:30 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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