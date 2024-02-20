Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bakan Işıkhan Malatya’da

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, rektörler ve AK Parti belediye başkanları adayları tarafından karşılanan Bakan Işıkhan daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19310751/bakan-isikhan-malatyada

Aluçlu’dan dikkat çeken Yazıhan Arguvan ve Malatya fayı açıklaması

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, Malatya’da meydana gelen 4.1 ve 2.7 büyüklüğündeki depremleri yorumladı. Bu depremleri değerlendirerek hasarlı binalara dikkat çeken Aluçlu, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19310934/alucludan-dikkat-ceken-yazihan-arguvan-ve-malatya-fayi-aciklamasi



Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımı belirlenen şartlara göre sadece 1 yıl boyunca verilecekti. Kira yardımı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli bir açıklama yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19319349/bakan-ozhasekiden-aciklama-kira-yardimi-ne-zamana-kadar-verilecek

Tabelası asıldı ASELSAN’dan Malatya’ya 9 milyon dolarlık yatırım

Malatya’da artık tabelası da asılı olan ASELSAN Malatya Yerleşkesi Direktörlüğü kuruldu. Yürütülecek faaliyetler için Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 6.500 metrekare kapalı alana sahip bir yerleşke kiralandı. ASELSAN tarafından yeni binanın ve altyapılarının kurulması ve devreye alınması için yaklaşık 9 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19319088/tabelasi-asildi-aselsandan-malatyaya-9-milyon-dolarlik-yatirim

Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı

Malatya’nın Darende ilçesinde bu akşam saatlerinde feci bir yangın çıktı. 12 iş yerinin bulunduğu Balaban Sanayi Sitesi’ndeki yangın ilçe merkezini dumana boğdu. Çok sayıda maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19318826/darendede-feci-yangin-sanayi-sitesi-yandi



AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

AK Parti Malatya İl Başkanlığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri belediye meclisi aday listesini açıkladı. Toplam 179 adaydan oluşan o liste haberimizde.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19317675/ak-partide-belediye-meclis-uyesi-adaylari-belli-oldu



Malatya’yı deprem değil “denetimsizlik” yıktı!

İnsanların ev alırken binanın dışına baktıklarını belirten İnşaat Yüksek Mühendisi ve Afet Yönetimi Uzmanı Faruk Görünüş, 6 Şubat depremlerinden sonra binanın dış cephesinin çok önemli olmadığının anlaşıldığını kaydetti. Malatya'da ciddi miktarda orta ve ağır hasarlı bina gördüklerine dikkat çeken Görünüş, “Bu binaların hepsine baktık, emin olun yüzde 85-90’ında işçilik hatası olduğunu gördük” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19317674/malatyayi-deprem-degil-denetimsizlik-yikti

2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı Malatya'da panik anları! Trambüsle çarpıştı

Malatya'da hafif ticari aracın trambüsle çarpışmasıyla panik dolu anlar yaşandı. Kazada 3 kişi yararlanırken 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca yine aynı saatlerde yaşanan başka bir kazada 5 kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19318594/2-ayri-kazada-8-kisi-yaralandi-malatyada-panik-anlari-trambusle-carpisti

Malatya'da utanç veren olay: Otelde 150 bin doları çaldılar

İstanbul’dan Malatya’ya ikinci el araç almak için gelen biri yabancı uyruklu iki arkadaş, yanlarında getirdikleri 150 bin dolar nakit parayı otel odasındaki kasaya koyup yemeğe çıktı. Döndüklerinde kasanın yerinde olmadığı gören 2 arkadaş durumu polise bildirince, parayı kasayla birlikte otelde çalışan garsonun çaldığı ortaya çıktı. Çalınan 150 bin dolardan yaklaşık 36 bin doların hala kayıp olduğu öğrenildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19318689/malatyada-utanc-veren-olay-otelde-150-bin-dolari-caldilar