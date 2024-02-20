Van’da deprem mi oldu? 4.0 büyüklüğündeki deprem nerede oldu?

Van’da deprem mi oldu? Türkiye-İran sınırında kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan bilgi geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.44’te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 3.7 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.
AFAD ise Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.58 km] Başkale (Van) merkezli depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu ve 7 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Deprem vatandaşları tedirgin etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.