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Van’da deprem mi oldu? 4.0 büyüklüğündeki deprem nerede oldu?

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Van’da deprem mi oldu? Türkiye-İran sınırında kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan bilgi geldi.

Van’da deprem mi oldu 4.0 büyüklüğündeki deprem nerede oldu mask
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Van’da deprem mi oldu? Türkiye-İran sınırında kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan bilgi geldi.

Van’da deprem mi oldu? 4.0 büyüklüğündeki deprem nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.44’te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 3.7 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

AFAD ise Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.58 km] Başkale (Van) merkezli depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu ve 7 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Deprem vatandaşları tedirgin etti.
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20 Şub 2024 - 23:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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