Van’da deprem mi oldu? 4.0 büyüklüğündeki deprem nerede oldu?

Van’da deprem mi oldu? Türkiye-İran sınırında kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan bilgi geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.44’te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 3.7 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

AFAD ise Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.58 km] Başkale (Van) merkezli depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu ve 7 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Deprem vatandaşları tedirgin etti.