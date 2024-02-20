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Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?

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AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımı belirlenen şartlara göre sadece 1 yıl boyunca verilecekti. Kira yardımı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek? mask
Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?
Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?
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AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımı belirlenen şartlara göre sadece 1 yıl boyunca verilecekti. Kira yardımı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?

“KİRA YARDIMLARI, EVLERİNE GEÇİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK”

Bugün Adana’da konuşan Bakan Özhaseki,

“Bugün Adana’da yapılan TOKİ konutları için tören düzenledik. Onun töreni için geldik, bugün hak sahiplerine evlerini dağıttık. Geride kalan kardeşlerimizin evlerini de 1-1,5 sene içerisinde teslim edeceğiz. Bu arada kira yardımlarımız da evlerine geçinceye kadar devam edecek”

ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

AFAD, depremden etkilenen ve ev sahibi olan vatandaşlara 5 bin TL, kiracı olanlara ise 3 bin TL kira yardımı yapıyordu. Bu ay hesaplara yatan bakiyelere göre, ev sahiplerine 7.500, kiracılara 5.000 TL verilmeye başlandı.

Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?

Bu arada depremzede kira desteği için başvurular e-Devlet şifresi ile ‘Afetzede Barınma Desteği Başvurusu’ ekranından yapılıyor.

Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?

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20 Şub 2024 - 23:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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