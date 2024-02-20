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Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan üzücü olayda, yüksek ses yüzünden çıkan tartışma kanlı bir şekilde sonuçlandı.

Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü! mask
Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!
Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan üzücü olayda, yüksek ses yüzünden çıkan tartışma kanlı bir şekilde sonuçlandı.

Konuralp Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Bahattin Demir, komşusu A.Y. (65) ile ses nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Ancak tartışma bir anda silahlı bir kavgaya dönüştü. A.Y., elindeki silahla Demir'i, Demir'in yatağa bağlı babasının gözleri önünde vurarak öldürdü.

Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!

Polis ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayın ardından A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!

Demir'in acı dolu son yolculuğu, Yeniköy Mahallesi'ndeki Aşağı Camii'nde gerçekleşti. Cenaze namazının ardından Demir, sevenleri tarafından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!

Komşu tartışmasının bu trajik sonu, mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Şub 2024 - 22:44 - Gündem

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