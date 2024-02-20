Komşu tartışması kanlı bitti: Yüksek ses yüzünden komşusunu öldürdü!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan üzücü olayda, yüksek ses yüzünden çıkan tartışma kanlı bir şekilde sonuçlandı.
Konuralp Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Bahattin Demir, komşusu A.Y. (65) ile ses nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Ancak tartışma bir anda silahlı bir kavgaya dönüştü. A.Y., elindeki silahla Demir'i, Demir'in yatağa bağlı babasının gözleri önünde vurarak öldürdü.
Polis ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayın ardından A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demir'in acı dolu son yolculuğu, Yeniköy Mahallesi'ndeki Aşağı Camii'nde gerçekleşti. Cenaze namazının ardından Demir, sevenleri tarafından dualar eşliğinde toprağa verildi.
Komşu tartışmasının bu trajik sonu, mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.