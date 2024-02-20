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Marmara Denizi'nde batan geminin makine dairesi görüntüleri

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Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde fırtına sebebiyle batan Batuhan A isimli kuru yük gemisinde arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin makine dairesi görüntüleri mask
Marmara Denizi'nde batan geminin makine dairesi görüntüleri
Marmara Denizi'nde batan geminin makine dairesi görüntüleri
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Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde fırtına sebebiyle batan Batuhan A isimli kuru yük gemisinde arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin makine dairesi görüntüleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı balık adamların yoğun çabaları sonucunda, geminin enkazı içinde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Önceki gün Zeynep Kılınç'a, bugün ise geminin batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olan bedenlere ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde batan geminin makine dairesi görüntüleri

Yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar, geminin makine dairesine kadar inerek arama faaliyetlerini sürdürdü. Bu anlar sualtı kamerası ile kaydedilerek görüntülendi. Gemi enkazı içinde yapılan detaylı aramaların devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, geminin batmasına sebep olan faktörler üzerinde de titizlikle duruluyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin makine dairesi görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Şub 2024 - 22:29 - Gündem

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