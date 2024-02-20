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Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı mask
Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda iki grup halinde pas, top kapma ve yön değiştirme çalışmaları yapan Alanya ekibi, antrenmanı koordinasyon ve dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamladı.
Alanyaspor, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Şub 2024 - 22:25 - Spor

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