Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda iki grup halinde pas, top kapma ve yön değiştirme çalışmaları yapan Alanya ekibi, antrenmanı koordinasyon ve dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamladı.

Alanyaspor, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı