Alanyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda iki grup halinde pas, top kapma ve yön değiştirme çalışmaları yapan Alanya ekibi, antrenmanı koordinasyon ve dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamladı.
Alanyaspor, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.