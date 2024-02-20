“Bozdoğan-5” operasyonu: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik Erzurum ve Düzce'de düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum ve Düzce’de gerçekleştirilen “Bozdağan-5” operasyonunda 2014-2017 yılları arasında Irak’ın Ambar bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde askeri emirlerinin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheliısı yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.