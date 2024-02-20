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“Bozdoğan-5” operasyonu: 8 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik Erzurum ve Düzce'de düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını açıkladı.

“Bozdoğan-5” operasyonu: 8 gözaltı mask
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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik Erzurum ve Düzce'de düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını açıkladı.

“Bozdoğan-5” operasyonu: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum ve Düzce’de gerçekleştirilen “Bozdağan-5” operasyonunda 2014-2017 yılları arasında Irak’ın Ambar bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde askeri emirlerinin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheliısı yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# İçişleri bakanlığı, Erzurum, Düzce, operasyon, Şüpheli, Bozdağan-5 operasyonu, Tutuklama

20 Şub 2024 - 22:21 - Gündem

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