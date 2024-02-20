Tabelası asıldı ASELSAN’dan Malatya’ya 9 milyon dolarlık yatırım

Malatya’da artık tabelası da asılı olan ASELSAN Malatya Yerleşkesi Direktörlüğü kuruldu. Yürütülecek faaliyetler için Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 6.500 metrekare kapalı alana sahip bir yerleşke kiralandı. ASELSAN tarafından yeni binanın ve altyapılarının kurulması ve devreye alınması için yaklaşık 9 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürümüz Ahmet Akyol ile ayrı ayrı görüştük”

diyerek, haberi duyurdu.

“Malatya, jeopolitik önemi, 2. Ordu'ya yaptığı ev sahipliği ve Türk dış politikası açısından bulunduğu merkezi konum gereği, başta savunma sanayii olmak üzere teknolojik üretim yatırımlarının bölgesel üssü olabilir. Ayrıca güçlü ve müreffeh şehir, özellikle teknoloji merkezli yatırım vizyonundan geçiyor”

diyen Milletvekili Babacan, şunları aktardı:

1,5 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM

“ASELSAN, zincirin ilk halkasını ördü. Fotoğraflarda da göreceğiniz üzere, artık tabelası da asılı olan ASELSAN Malatya Yerleşkesi Direktörlüğü kuruldu. Yürütülecek faaliyetler için Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 6.500 m² kapalı alana sahip bir yerleşke kiralandı. Projenin ilk safhasında Malatya ve çevre illerde yoğun olarak kullanılan sistemlerin (örneğin KGYS kameraları ve askeri/profesyonel telsizler) bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştirilecek olup 1,5 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor.”

KART TAKIMI ÜRETİMLERİ VE TESTLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milletvekili Babacan’ın ifadelerine göre, projenin sonraki safhası için ise tamamı ASELSAN’a ait bir yerleşke kurulması planlanmakta olup, bakım-onarım faaliyetlerine ek olarak kart dizgi üretim altyapısı kurularak elektronik kart takımı üretimleri ve testleri gerçekleştirilecek.

ASELSAN tarafından yeni binanın ve altyapılarının kurulması ve devreye alınması için yaklaşık 9 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

BÖLGENİN ÜSSÜ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN…

Babacan,

“Özellikle Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün ile yaptığımız görüşmede, Malatya'nın savunma sanayii ve teknoloji merkezli üretimde bölgenin üssü haline getirilmesini konuştuk. Bu anlamda, ilerleyen dönemlerde, Malatya ve çevre illerdeki üniversitelerle de ortak tasarım ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek ve teknolojik yatırımın Malatya'ya çekilmesi için çalışacağız. Şehrin nitelikli şekilde geleceğe uzanması, güçlenmesi ve vizyon şehri olması yolunda çok önemli bir başlık bu”

sözlerini aktardı.