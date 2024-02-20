Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 94 olaya müdahale edildiği belirtildi, 125 şahsın yakalandığı ve 2 kişinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada,
“Yapılan aramalarda; 7 gram esrar, 9 adet elektronik sigara, 11 bin 68 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 litre kaçak alkol, 19 adet kaçak cep telefonu ve 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir”
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.