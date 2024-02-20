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Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

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Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi mask
Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
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Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 94 olaya müdahale edildiği belirtildi, 125 şahsın yakalandığı ve 2 kişinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada,

“Yapılan aramalarda; 7 gram esrar, 9 adet elektronik sigara, 11 bin 68 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 litre kaçak alkol, 19 adet kaçak cep telefonu ve 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir”

denildi.

Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Şub 2024 - 21:43 - Gündem

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