Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yurt genelindeki kaçakçılıkla mücadele kapsamında Nurdağı ilçesinde bir iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. İş yeri sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yurt genelinde düzenlenen “Mercek” operasyonları kapsamında, Nurdağı ilçesinde H.K. isimli şahsa ait işyerinde uzun namlulu silah ve tabancaların olduğunun tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet şarjör, bin 488 adet tabanca fişeği, 268 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi H.K. ile M.K. ve K.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı