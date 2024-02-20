20 Şub 2024 - 21:19- Asayiş G:

Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Darende ilçesinde bu akşam saatlerinde feci bir yangın çıktı. 12 iş yerinin bulunduğu Balaban Sanayi Sitesi’ndeki yangın ilçe merkezini dumana boğdu. Çok sayıda maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı mask
Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı
Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Darende ilçesindeki Balaban Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. 12 iş yerinin bulunduğu Sanayi Sitesi’nde yangın nedeniyle 7 dükkanın çatıları yandı. İşte detaylar…

Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı

Darende’de yaşanan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun sevk ve idaresindeki 7 araç ve 27 personelin müdahale ettiği aktarıldı. Akşam saatlerinde yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.

Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı

Toplam 12 iş yerinin bulunduğu Sanayi Sitesi’nde dükkanların çatı kısmında meydana gelen yangın dükkanlara ve diğer çatılara sirayet etmeden söndürüldü. 7 dükkanın çatılarının yandığı öğrenildi.

Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya asayiş, yangın, Darende, iş yeri, Balaban Sanayi Sitesi, maddi hasar

20 Şub 2024 - 21:19 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL