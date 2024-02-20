Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı

Malatya’nın Darende ilçesindeki Balaban Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. 12 iş yerinin bulunduğu Sanayi Sitesi’nde yangın nedeniyle 7 dükkanın çatıları yandı. İşte detaylar…
Darende’de yaşanan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun sevk ve idaresindeki 7 araç ve 27 personelin müdahale ettiği aktarıldı. Akşam saatlerinde yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.
Toplam 12 iş yerinin bulunduğu Sanayi Sitesi’nde dükkanların çatı kısmında meydana gelen yangın dükkanlara ve diğer çatılara sirayet etmeden söndürüldü. 7 dükkanın çatılarının yandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.