Darende’de feci yangın! Sanayi Sitesi yandı

Malatya’nın Darende ilçesindeki Balaban Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. 12 iş yerinin bulunduğu Sanayi Sitesi’nde yangın nedeniyle 7 dükkanın çatıları yandı. İşte detaylar…

Darende’de yaşanan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun sevk ve idaresindeki 7 araç ve 27 personelin müdahale ettiği aktarıldı. Akşam saatlerinde yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.

Toplam 12 iş yerinin bulunduğu Sanayi Sitesi’nde dükkanların çatı kısmında meydana gelen yangın dükkanlara ve diğer çatılara sirayet etmeden söndürüldü. 7 dükkanın çatılarının yandığı öğrenildi.