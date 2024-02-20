Benhur Keser, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak

Çaykur Rizespor’un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.
Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaştı. Karşılaşma oynandığı esnada Benhur Keser, sakatlığı nedeniyle kendini yere bıraktı. Keser, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyundan alındı. Keser’in sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada,
"17.02.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Benhur Keser’in yapılan muayene ve detaylı tetkikleri sonucunda Hamstring (uyluk arka adele) grubu semimembranous kasında izole musculotendinous junction ( kas tendon kavşağı) total’e yakın rüptür tespit edilmiştir. Yapılan çoklu konsültasyonlar sonrasında ameliyat açısından planlama yapılmıştır. Tahmini geri dönüşü 2-4 ay olarak öngörülmektedir”
ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.