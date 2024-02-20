Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye çalışanlarının maaşına yapılan yüzde 107'lik zammı duyurduğunda, otobüs şoförü Yılmaz Tepe büyük bir sevinç yaşadı.

13 yıldır BELSAN’da otobüs şoförlüğü yapan Tepe, zam haberini alır almaz otobüsü durdurup halay çekti. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, sevincin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Tepe, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 107 zammı açıklayınca ben de sevincimi öyle paylaşmak istedim. O esnada oynadım. Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır. Yüzde 107 zam yapıldı, elhamdülillah memnunuz. Bütün emekçi kardeşlerime de hayırlı uğurlu olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın."

Belediye Başkanı Beyazgül'ün açıkladığı son zam oranıyla birlikte en düşük işçi maaşı 34 bin liraya yükseldi. Bu zam, belediye çalışanları arasında büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı