TOKİ deprem konutlarına toplu taşıma hizmeti başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde bulunan Oğlaklı Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ Deprem Konutlarına toplu taşıma hizmeti sağlamak için yeni bir adım attı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, TOKİ Deprem Konutlarında yaşamını sürdürecek olan vatandaşların şehir merkezine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla yeni güzergahlar belirledi. Oğlaklı Mahallesinden Dicle Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi istikametine oluşturulan yeni güzergahlarla birlikte, ilk etapta dört araçla toplu taşıma hizmeti sunulacak.

Toplu taşıma araçları, deprem konutlarının tam kapasiteyle hizmete açılmasıyla birlikte faaliyete geçirilecek. Bu girişimle birlikte, bölge sakinlerinin şehir merkezine ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirilmiş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı