Komandolar öğrencilerin mektubuna duyarsız kalmadı

Adıyaman'da okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan çatışmada şehit olan askerlere moral vermek amacıyla mektuplar yazdılar. Bu dokunaklı jeste Hakkari'deki komandolar ise duyarsız kalmadı ve öğrencilere video klip ile karşılık verdiler.

Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu'nun öğrencileri, Hakkari'deki komandoları desteklemek ve moral vermek amacıyla mektuplar yazdılar. Hakkari Şemdinli Güzel Konak Jandarma Karakolu Komutanlığı'na bağlı komandolar, bu mektuplara duygusal bir karşılık vermek için bir video klip hazırladılar.

Videoda komandolar, öğrencilerin yazdığı mektupları aldıklarını ve çok mutlu olduklarını belirttiler.

"Geleceğimiz size, vatan bize emanet. Ne mutlu Türküm diyene"

diyerek öğrencilere moral verdiler.

Sınıf Öğretmeni Zeliha Özcan, öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını artırmak için bu mektupları yazdıklarını söyledi. Öğrencilerin geri dönüşlerinden duygulandıklarını ve mutlu olduklarını belirtti.

Öğrencilerden Evin Neva Mermer, askerlere mektup yazdıklarını ve onlardan geri dönüş aldıklarını ifade ederek, askerleri sevdiklerini ve onların varlığını çok önemsediklerini belirtti.

Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu Müdürü Yusuf Fırat, bu anlamlı etkileşimin her iki taraf için de moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, askerlere ve güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Öğrenciler ve öğretmenleri ayrıca Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve askerlere de mektuplar verdiler. Bu tür etkileşimlerin, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı