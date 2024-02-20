Malatya'da utanç veren olay: Otelde 150 bin doları çaldılar

İstanbul’dan Malatya’ya ikinci el araç almak için gelen biri yabancı uyruklu iki arkadaş, yanlarında getirdikleri 150 bin dolar nakit parayı otel odasındaki kasaya koyup yemeğe çıktı. Döndüklerinde kasanın yerinde olmadığı gören 2 arkadaş durumu polise bildirince, parayı kasayla birlikte otelde çalışan garsonun çaldığı ortaya çıktı. Çalınan 150 bin dolardan yaklaşık 36 bin doların hala kayıp olduğu öğrenildi.



Daha önce belirledikleri ikinci el bir aracı almak için İstanbul’dan Malatya’ya gelen Hakan Güler ile Kamerun uyruklu arkadaşı Se Lambi Oke Alain, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan bir otele yerleşti. Bu esnada kaldıkları odada bulunan kasanın arızalı olduğunu fark eden Hakan Güler ve arkadaşı paralarının güvende olması için yeni bir kasa istedi. Bunun üzerine 150 bin dolar, odaya getirilen yeni bir kasaya bırakıldı. Daha sonra yemek için otelden ayrılan iki arkadaş geri döndüklerinde kasanın yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aranması üzerine otele gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kaydında otel çalışanının içerisinde piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon TL olan 150 bin dolar bulunan kasayı sırtlayarak götürdüğünü belirledi. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi ile kısa sürede yakalanan otel çalışanının üzerinde 114 bin dolar ele geçirilirken diğer paranın ise akıbeti belirlenemedi.

Hırsızlık yapan çalışan ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alınırken mağdur olan İş İnsanı Hakan Güler, çalınan 150 bin dolardan yaklaşık 36 bin doların hala kayıp olduğunu ifade ederek olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Otel ve hırsızlık yapan çalışanından şikayetçi olduğunu da ifade eden Güler, geri kalan parasının da bulunmasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı