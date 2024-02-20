2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı Malatya'da panik anları! Trambüsle çarpıştı

Malatya'da hafif ticari aracın trambüsle çarpışmasıyla panik dolu anlar yaşandı. Kazada 3 kişi yararlanırken 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca yine aynı saatlerde yaşanan başka bir kazada 5 kişi yaralandı.
Malatya'da bu akşam saatlerinde iki ayrı kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi Feribot İskelesi yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. 07 SZ 173 plakalı otomobilin yaşadığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
ARAÇ TRAMBÜSLE ÇARPIŞTI
Öte yandan yine Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde bir trafik kazası daha meydana geldi. Hafif ticari aracın trambüsle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada panik dolu anlar yaşandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.