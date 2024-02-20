Eski eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan korkunç olayda, bir adam eski eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan şüphelinin, olayın 2 ay öncesine dayanan bir tartışmanın ardından cinayeti işlediği belirtiliyor.

Olay, dün akşam Tabakhane Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında gerçekleşti. H.Ç. isimli kadın, arkadaşı Eda Y. ile birlikte eski eşi Güven A.'nın iş yerine gitti. Tartışma çıktıktan sonra Güven A., eski eşinin arkadaşı Eda Y.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Eda Y. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine hızla ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güven A'yı gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Güven A.'nın 2 ay önce eski eşiyle yaşadığı bir olay sonrasında cinayeti işlediği, eski eşinin annesine yaptığı telefon görüşmesinde "Eda Y. onun yuvasını dağıttı, onunla gezmesin. Boşandık zaten. Ben kendimden geçtim, çocuklarım zarar görmesin" dediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetin arka planında yaşananların detayları polis tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı