Bakan Özhaseki: 'Deprem değil, kötü bina öldürür' uyarısı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'da katıldığı bir etkinlikte, deprem riskine karşı alınması gereken tedbirler ve kentsel dönüşüm konularına dikkat çekti.

Özhaseki, Adana'daki bir seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, öncelikle Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, ancak bu mücadelenin yanında deprem gibi doğal afetlere de hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Bakan,

"Bu evleri sağlam yapıp içinde oturmalıyız. Emin olun deprem değil, kötü binalar öldürüyor. Japonya'da da deprem oluyor ancak kimse ölmüyorsa burada binlerce kişi ölüyorsa kafamızı kullanmamız lazım."

şeklinde konuştu.

Özhaseki, deprem riskine karşı alınması gereken önlemlerden birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, belediyelere bu konuda büyük iş düştüğünü ifade etti. Ayrıca, geçmişte Antakya'da kentsel dönüşüm için çaba sarf ettiğini ancak örgütlerin engellemesiyle karşılaştığını ve bu nedenle birçok insanın depremde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, konuşmasında Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ve son depremin etkilediği illerde 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız bölümün yıkıldığını belirtti. Ancak yapılan çalışmalarla deprem bölgesindeki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Son olarak, Özhaseki vatandaşlara çağrıda bulunarak, kentsel dönüşüm için gerekli adımların atılmasını istedi ve bu konuda gereken desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı