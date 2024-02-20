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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Ramazan K., idaresindeki 63 AFT 974 plakalı motosiklet ile Hüseyin A., idaresindeki 02 FM 045 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ramazan K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, motosiklet, Otomobil, kaza, yaralı, soruşturma

20 Şub 2024 - 20:02 - Asayiş

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