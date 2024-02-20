Pazar esnafı ve vatandaşlar dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyarıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki pazarlarda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirmek için çalışma yaptı.
Polis ekipleri, pazarlarda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Ziyaretler sırasında, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması, sahte para, açıktan hırsızlık ve tırnakçılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, vatandaşlara el broşürleri de dağıtıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'nün bu tür çalışmalarıyla, şehirdeki güvenlik ve huzurun sağlanması için vatandaşların da bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Bu uyarılarla birlikte, polisin vatandaşlarla iş birliği içinde suçla mücadelede etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.