Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltına alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13 Şubat’ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii’nde oyun oynayan çocukları bıçakla sessiz olmaları yönünde uyaran S.S. (70), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.