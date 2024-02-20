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Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakıldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltınan alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakıldı mask
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakıldı
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakıldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltına alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakıldı

13 Şubat’ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii’nde oyun oynayan çocukları bıçakla sessiz olmaları yönünde uyaran S.S. (70), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Şub 2024 - 19:53 - Asayiş

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