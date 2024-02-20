Marmara Denizi'nde ikinci cansız beden bulundu

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta fırtına sebebiyle batan Batuhan A. isimli kuru yük gemisinde, ikinci bir cansız beden daha bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) komandoları, kazan dairesinde Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde geminin enkazında bulunan ve aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlenen cesedin ardından gerçekleştirilen yeni dalışta, Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Tutuk'un gemi battıktan sonra eşine gönderdiği videoyu paylaşması, onun kimliğinin tespit edilmesine yardımcı oldu.

Hüseyin Tutuk'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından Tutuk'un cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Gemi faciasıyla ilgili soruşturma devam ederken, kazazedelerin yakınları ve tüm toplum, yaşanan trajedi nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı