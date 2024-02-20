Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanım Yazdiç’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Naile Pektaş’ın taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Celal Kaplan’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bekir Sadık Türkoğlu’nun taziye adresi: Bulunmamaktadır,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Pelen’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
88 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Malatya Mezarlığına defnedilen Şahin Taşçı’nın taziye adresi: Yeşilyurt, Malatya,
71 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Memet Tok’un taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi,
34 yaşında vefat eden ve Çamurlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Serap Bilce’nin taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Tepehan Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Ali Köse’nin taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge,
49 yaşında vefat eden ve Kozluk Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Mustafa Yılmaz’ın taziye adresi: Kozluk Mahallesi, Kale,
88 yaşında vefat eden ve Örüçkü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hanze Koyun’un taziye adresi: Örüçkü Mahallesi, Akçadağ,
90 yaşında vefat eden ve Çolaklı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Keskin’in taziye adresi: Çolaklı Mahallesi, Battalgazi,
Vefat eden ve Girmana Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Hüsne Çiçek’in taziye adresi: Girmana Mahallesi, Hekimhan,
76 yaşında vefat eden ve Gölpınarı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Bekir Durak’ın taziye adresi: Gölpınarı Mahallesi, Akçadağ,
86 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Osman Güçlü’nün taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Bayram İnanç’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.