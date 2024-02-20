AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

AK Parti'nin 2024 yerel seçimleri için ilçe belediye meclis üyesi adayları belli oldu. İşte ilçe ilçe o isim listesi…

Akçadağ ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Arapgir ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

Arguvan ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

Battalgazi ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 37 üye yer aldı.

Darende ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Doğanşehir ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Doğanyol ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

Kale ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

Pütürge ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

Yazıhan ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

Yeşilyurt ilçesi için belirlenen AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 33 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 37 üye yer aldı.

Kaynak: Bülten