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AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

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AK Parti Malatya İl Başkanlığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri belediye meclisi aday listesini açıkladı. Toplam 179 adaydan oluşan o liste haberimizde.

AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu mask
AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu
AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu
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AK Parti'nin 2024 yerel seçimleri için ilçe belediye meclis üyesi adayları belli oldu. İşte ilçe ilçe o isim listesi…

AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Akçadağ ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Arapgir ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

Arguvan ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

Battalgazi ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 37 üye yer aldı.

AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Darende ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

Doğanşehir ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 13 meclis üyesi ve 2 kontenjan olmak üzere toplam 15 üye yer aldı.

AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Doğanyol ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

Kale ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 8 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 9 üye yer aldı.

AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Pütürge ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

Yazıhan ilçesi için belirlenen AK Parti’nin belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 10 meclis üyesi ve 1 kontenjan olmak üzere toplam 11 üye yer aldı.

AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Yeşilyurt ilçesi için belirlenen AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 33 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 37 üye yer aldı.

AK Parti’de belediye meclis üyesi adayları belli oldu

Kaynak: Bülten

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20 Şub 2024 - 17:42 - Siyaset

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