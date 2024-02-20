Malatya’yı deprem değil “denetimsizlik” yıktı!

Malatya’da Depremler ve Afet Yönetimi konulu seminer düzenlendi. Dün bir otelde düzenlenen seminere Yüksek Mimar, İnşaat Mühendisi ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İnşaat Yüksek Mühendisi ve Afet Yönetimi Uzmanı Faruk Görünüş, mühendisler, mimarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İnşaat Yüksek Mühendisi ve Afet Yönetimi Uzmanı Faruk Görünüş, deprem olan her il veya şehirde bilgi kirliliklerinin ortaya çıktığını belirtti.

“TÜRK HALKINA HİZMET VEREN ÇOK KIYMETLİ BİR BİLİM İNSANI”

Deprem sonrası yaptıkları çalışmalarda birçok kişinin kafasında güçlendirmelerle ilgili ciddi sorular olduğunu gördüklerini söyleyen Görünüş,

“Bizler Malatya'mız ve 6 Şubat depremlerinde etkilenen 10 ilimizle birlikte olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Ben Van depreminden bu yana özellikle deprem konularında gerek bilimsel araştırmalar, gerekse bu işin pratiğinde uygulama konusunda ciddi çalışmalar yapıyorum. Depremlere baktığımızda esasında tüm depremlerde meydana gelen olaylar birbirinin neredeyse aynısı. İşte 1999’daki İstanbul depremi, Van depremi, 6 Şubat'taki depremler, Elazığ depremine baktığımızda herkesin kafasında özellikle güçlendirmelerle ilgili ciddi sorular olduğunu gördük. Ama en çok da herkesin kafasındaki düşünce şu ‘Deprem olacak mı?’ Her deprem olan ilde veya şehirde şöyle spekülasyonlar çıkıyor. Bunu da yaşadık. Çok fazla bilgi kirliliği olduğunu gördük. Biz de bu konuda bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Japon bilim insanı Sayın Yoshinori Moriwaki bizi kırmadan davetimize icabet etti. Kendisi ülkemizi çok iyi bilen ve uzun yıllardır ülkemizde yaşayan ülkemizde biz Türk halkına hizmet veren çok kıymetli bir bilim insanı. Bizler de hem Türkiye'deki yaptığımız çalışmalar hem bu konuda özellikle bizim de tabii 25 yılı aşkın özellikle güçlendirme konusunda deneyimlerimiz var. Bunları da sizlerle paylaşmak üzere özellikle afet yönetimi konusunda bilgiler vermek üzere böyle bir seminer düzenlemek istedik”

şeklinde konuştu.

“DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR VAR”

Afet yönetiminin sadece depremden ibaret olmadığını dile getiren Görünüş,

“Afet yönetimi ülkemiz açısından çok büyük bir eksiklik olan bir konudur. Bunun içerisinde eğitim, bilinçlenme var. Yine bunun içerisinde afet öncesi, afet sonrası ve afet sırasında ne yapacaklarımız konusunda birçok konu mevcut. Biz ülke olarak bu nokta maalesef eksikleri olan bir ülkeyiz. Özellikle eğitim anlamında. Tabi bunları da hep birlikte gidermeye çalışıyoruz. Toplumun tamamını veya bir kısmını etkileyen ama bizim de başa çıkamadığımız yani kapasitemizin yetmediği doğa olayları, teknolojik olayları veya bizlere zarar veren olaylara biz affet diyoruz. Bu önemli bir nokta. Tabii bir örnek vermek gerekirse biliyorsunuz yağmur yağar. Yağmurun yağması bizim için bir risktir. Önlem almazsak sel olur, zarar verir, başa çıkamayız. Bu da artık bu durumu afete döndüren bir hadisedir. Nitekim depremler, heyelanlar bunların hepsinin esasında temeli budur. Yani kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Eğer kapasitemizi artırmazsak biz hiçbir doğa olayına karşı ayakta duramayız. Afet yönetimi sadece tabii depremden ibaret değil. Buna yangın bunlara tabii heyelan, sel bu tür birçok konu var ama bugün kısaca depremden bahsetmek istiyoruz. Biz 6 Şubat'ta meydana gelen depremden hemen sonra Hatay ilindeydik. Arama kurtarma çalışmalarına katılmıştık. Orada eksiklerimizi gördük, deneyim sahibi olduk. Deprem hepimizin korkusudur. Yani depremden korkmuyorum diyen kimse yoktur. Biz oturduğumuz binada deprem esnasında binamız göçecek mi, çökecek mi en büyük korkumuz budur. Yani sizler binanızın göçmeyeceğine emin olursanız eğer zaten o korkuyu bir nebze de olsa aşmış olursunuz. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Biz yıllarca bunu anlattık. Ev alıyoruz. Neye bakıyoruz? Binanın dışına bakıyoruz. Dış cephesi iyi mi? Mantolaması güzel mi? Rengi güzel mi? Biz Van'da bunu çok yaşadık. Kötü bir tecrübe ama siz de bunu maalesef acı bir şekilde tecrübe edindiniz binanın dış cephesinin çok önemli olmadığını gördük. Binanın renginin, boyasının, kalitesinin çok önemli olmadığını gördük. Malatya'da ciddi miktarda orta ve ağır hasarlı bina gördük. Bu binaların hepsine baktık. Emin olun yani yüzde 85-90’ında işçilik hatası olduğunu gördük. Bir binayı oluşturan en önemli eleman beton ve işçiliktir. Gerçekten beton santrallerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle teknik eleman çalıştırma boyutunda bir beton santralinde muhakkak bir inşaat mühendisinin olması gerekiyor. Bir beton ürettiğinizde orada kullandığınız suyun içme suyu kadar temiz olması lazım. Malatya'da baktık ki birçok 2-3 yıllık binaların göçtüğünü gördük. Bunlarının çoğunun mühendislik hizmeti almış binalar olduğunu düşünmüştük ama gördük ki kontrol yapılmamış”

ifadelerine yer verdi.

“HERKES BUNU HEMEN OLACAK GİBİ BEKLEMİYORDU”

Kuzey Anadolu fay hattının dünyanın en büyük fay hatlarından biri olduğunu vurgulayan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki,

“Kuzey Anadolu fay hattı Endonezya ve Malezya’dan geliyor ve sonra kuzeye doğru Nepal, Afganistan sonra kuzey İran’dan sonra Azerbaycan ve Türkiye’ye geliyor, Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya yani dünyanın en büyük fay hatlarından biri. Kuzey Anadolu fayı bir domino taşı gibi sıralı bir şekilde hareket ediyor. Daha önce Malatya ve Kahramanmaraş’ın dikkatli olması gerektiğini ve buna hazırlıklı olmak gerektiğini belirtmiştim. O anda herkes bunu hemen olacak gibi beklemiyordu ama 6 Şubat’ta büyük bir deprem yaşadık. Bir fay hattı kırıldığı anda bir başka fay hattını tetikleyebiliyor”

açıklamalarında bulundu.