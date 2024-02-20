“Deprem bölgesinde hiç alınmasın”

Keskin, Malatya’da istişare toplantısı düzenleyerek sorun ve talepleri dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a teşekkür ederek, sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı talep dosyası arz ettiklerini kaydetti.

“AYNI ZAMANDA TALEP DOSYAMIZI DA ARZ ETTİK”

MESOB Başkanı Şevket Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadeleri kaydetti:

“Malatya ziyaret programında istişare toplantısı düzenleyerek sorun ve taleplerimizi dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a aynı zamanda talep dosyamızı da arz ettik. İlgisi, yakın diyaloğu, güçlü iletişimi ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Sayın Vedat Işıkhan bakanımızdan; Esnafın 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirilmesi, yıllarca ödenen primi yansıtmayan emekli maaşının arttırılmasını, Bağ-Kur prim ve sosyal güvencelerin deprem bölgesinde ötelenmek yerine, hiç alınmamasını talep ettik.”

Kaynak: BÜLTEN