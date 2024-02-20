Malatya-Baskil Feribot İskelesi yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yıpranan ve hasar gören Battalgazi Atabey Feribot İskelesi yenilendi. Malatya-Baskil güzergâhında çalışmakta olan feribotların yanaşma hasar görmesi ile su seviyesi değişiklikleri sonucunda, özellikle araç indirme ve bindirmelerde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için başlatmış olduğu çalışmaları tamamladı.
Karakaya Baraj Gölü üzerinde bulunan feribotları kullanarak Malatya-Baskil arasında seyahat eden vatandaşların hizmet almaları noktasında çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapmış oluğu görüşmeler neticesinde Battalgazi Atabey İskelesi ile Baskil Fethi Sekin iskelesinin feribot yanaşma rampalarının yenilenmesi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği sonucunda her iki yakadaki iskele rampaları yenilenerek hizmete sunuldu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.