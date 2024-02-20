Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor?

Konusu, Barış Vadisi'nin ruhani lideri Po'nun Ejderha Savaşçısı olarak yerini alacak birini yetiştirmesi ve kötü adamları ölümden getiren Bukalemun adında bir kötü adamla karşılaşması etrafında dönmekte.
Filmde Jack Black, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane, Angelina Jolie, Jackie Chan, David Cross, Seth Rogen ve Lucy Liu gibi ünlü isimler yer almaktadır. Ayrıca, Awkwafina, Viola Davis, Ke Huy Quan gibi oyuncular da filmde seslendirme yapmakta.
KUNG FU 4 OYUNCULARI KİMLER?
Kung Fu 4 oyuncuları arasında Jack Black , Dustin Hoffman , James Hong , Bryan Cranston , Ian McShane , Angelina Jolie , Jackie Chan , David Cross , Seth Rogen ve Lucy Liu gibi başarılı isimler yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.