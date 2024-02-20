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Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor?

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Kung Fu Panda 4, DreamWorks Animation tarafından yapılan ve Universal Pictures tarafından dağıtılan bir film serisinin dördüncüsüdür. Film, 8 Mart 2024'te sinemalarda gösterime girmesi planlanmakta.

Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor mask
Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor
Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor
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Konusu, Barış Vadisi'nin ruhani lideri Po'nun Ejderha Savaşçısı olarak yerini alacak birini yetiştirmesi ve kötü adamları ölümden getiren Bukalemun adında bir kötü adamla karşılaşması etrafında dönmekte.

Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor?

Filmde Jack Black, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane, Angelina Jolie, Jackie Chan, David Cross, Seth Rogen ve Lucy Liu gibi ünlü isimler yer almaktadır. Ayrıca, Awkwafina, Viola Davis, Ke Huy Quan gibi oyuncular da filmde seslendirme yapmakta.

Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor?

KUNG FU 4 OYUNCULARI KİMLER?

Kung Fu 4 oyuncuları arasında Jack Black , Dustin Hoffman , James Hong , Bryan Cranston , Ian McShane , Angelina Jolie , Jackie Chan , David Cross , Seth Rogen ve Lucy Liu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Kung Fu Panda 4 ne zaman vizyona giriyor?

Kaynak: Haber Merkezi
# Kung Fu Panda 4, DreamWorks Animation, Kung Fu Panda 4 ne zaman, Ian McShane, Angelina Jolie, Bryan Cranston, Dustin Hoffman, James Hong, Ke Huy Quan, Seth Rogen ve Lucy Liu gibi ünlü isimler yer almaktadır. Ayrıca, Jackie Chan, Awkwafina, David Cross, Viola Davis, Black

20 Şub 2024 - 16:59 - Yaşam

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