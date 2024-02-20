Ramazan ayı yaklaşırken kimler oruç tutmamalı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Oruç tutamayan veya tutmaması önerilen kişiler, uzman bir doktorun tavsiyesiyle oruç tutmamaya karar verirler. İşte sizin için ayrıntılar…
Oruç tutamayan veya tutmaması önerilen kişiler, uzman bir doktorun tavsiyesiyle oruç tutmamaya karar verirler. Bu kişiler, Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen veya oruç tutmakta zorlanan kişiler için, iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kişiler de hasta hükmündedir. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.
HASTALAR
Oruç tutamayan veya tutmaması önerilen kişiler, Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen veya oruç tutmakta zorlanan kişiler için, iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kişiler de hasta hükmündedir. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.
GEBELER
Gebe veya emzikli kadınlar, oruç tutmaları halinde kendilerinin veya çocuklarının sağlığının zarar görmesi muhtemel olduğu durumlarda oruç tutmayabilirler. Bu durumda olanlar, oruç tutmamaları gerektiğini düşünüyorlarsa, oruç tutmamalıdırlar. Durumları normale döndüğünde, tutamadıkları oruçları tutabilirler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.