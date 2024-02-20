Ramazan ayı yaklaşırken kimler oruç tutmamalı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Oruç tutamayan veya tutmaması önerilen kişiler, uzman bir doktorun tavsiyesiyle oruç tutmamaya karar verirler. İşte sizin için ayrıntılar…

Oruç tutamayan veya tutmaması önerilen kişiler, uzman bir doktorun tavsiyesiyle oruç tutmamaya karar verirler. Bu kişiler, Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen veya oruç tutmakta zorlanan kişiler için, iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kişiler de hasta hükmündedir. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

HASTALAR

Oruç tutamayan veya tutmaması önerilen kişiler, Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen veya oruç tutmakta zorlanan kişiler için, iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması hâlinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kişiler de hasta hükmündedir. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

GEBELER

Gebe veya emzikli kadınlar, oruç tutmaları halinde kendilerinin veya çocuklarının sağlığının zarar görmesi muhtemel olduğu durumlarda oruç tutmayabilirler. Bu durumda olanlar, oruç tutmamaları gerektiğini düşünüyorlarsa, oruç tutmamalıdırlar. Durumları normale döndüğünde, tutamadıkları oruçları tutabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi