Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında İstihdam Kurulu toplandı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Vali Yardımcısı Talat Tabur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Latif Okyay, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş, ilgili kurum müdürleri ve STK üyeleri katıldı.

İŞ GÜCÜ VE İSTİHDAM VERİLERİ PAYLAŞILDI

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Çalışma ve İş Kurumu tarafından sağlanan iş gücü ve istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşıldı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce şu bilgiler verildi:

“Kayıtlı İş Arayanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı: İlimizde 2024 yılı Ocak ayı sonu itibarı ile 31 bin 376 kişi aktif olarak iş aramaktadır. İş arayanlarımızın yüzde 46’sını kadınlar oluşturmaktadır. 2024 yılında 3 bin 219 kişi ile bireysel görüşme yapılmış, bin 667 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirmesi yapılan bu kişilerin 418’i kadınlardan oluşmaktadır.

Verilen Kurs ve Programlara Katılımcı Sayısı: İl Müdürlüğümüzce 2024 yılı içerisinde 14 İşbaşı Eğitim Programı ve 1 Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmiştir. Bu kurs ve programlardan 79 kişi yararlanmıştır. Açılan kurs ve programlardan faydalanan kadın katılımcı sayımız 39’dur.

Typ ile Sağlanan İstihdam Sayısı: 2023 yılından bugüne kadar 85 adet Toplum Yararına Program düzenlenmiş olup, 45 program aktif olarak devam etmektedir. Bu programlardan başlangıçta 5 bin 294 kadın, 8 bin 669 erkek katılımcı olmak üzere toplam 13 bin 693 kişi yararlanmış, 6 bin 753 kişi aktif olarak devam etmektedir.

Kadınlara İstihdam Sağlamak Amacıyla Yapılan Proje: Kadınların iş gücünün ve girişimciliğinin desteklenerek arttırılmasının ve bu yolla kadın istihdamının genişletilmesini sağlamak amacıyla Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif projesini İlimizde yürütmekteyiz. Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör işyerleri bir araya gelerek kayıtlı Kadın İstihdamının işbirliği ile arttırılmasını sağlamaya çalışmaktadır”

Toplantı verilerin paylaşılması, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ve 2024 yılı içerisinde uygulanmak üzere alınan kararların onaylanması ile sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN