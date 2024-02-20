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“Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak”

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Cumhur ittifakının MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Tabaroğulları, Hekimhan’da görüştükleri her insandan, Hekimhan’ın hizmetler konusunda yaşadığı sıkıntıları dinlediklerini vurgularken, “Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak” dedi.

“Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak” mask
“Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak”
“Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak”
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Hekimhan’ın bölgesinde gelecekte il olmaya namzet bir yerleşim bölgesi olduğuna dikkat çeken ve Hekimhan’ı projeleriyle 100 bin nüfusa göre planladıklarını hatırlatan MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları,

 “İnsanlarımızla bir araya geldiğimizde gördüğümüz şey, Hekimhan hak ettiği ve alamadığı hizmetler konusunda şikâyetçi. Hekimhanlı ilçesinin potansiyelinin farkında ve bir şeylerin değişmesini arzuluyor. Bu seçim Hekimhan’ın seçimi, ben bu işi görev olarak gördüğüm için aday oldum. Büyük projelerimiz var, bunları tek tek anlatıyoruz. Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak. İnsanlarımız bu beldede yaşamaktan mutlu olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz Hekimhan’da yaşamanın keyfine varacak. Bu bereketli topraklarda arzu ettikleri hizmetlere ulaşacaklar“

şeklinde konuştu.

“Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak”

“BİZ BU GÜCÜN HEKİMHAN’DA HİZMETE DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Sahada cumhur ittifakı olarak bir bütünlük içerisinde çalışıldığını belirten Tabaroğulları, "2 Cumhur ittifakı demek hizmet demek, güçlü belediyecilik demek. Biz bu gücün Hekimhan’da hizmete dönüşmesini sağlayacağız. Kapı kapı dolaşıp esnaflarımızı, ev hanımlarını, gençleri çocukları dinliyoruz. Sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz” dedi.

“Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak”

Cumhur ittifakının MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, ilçe merkezinin yanı sıra Güzelyurt, Kurşunlu ve mahallelerde ziyaretlerde bulunuyor.

“Hekimhan projelerimizle cazibe merkezi olacak”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Şub 2024 - 16:13 Malatya- Siyaset

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