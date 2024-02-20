Gezer’den Ağbaba’ya şok sözler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Gezer’in hedefinde geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba vardı.
“BİZ BÜTÜN ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUZ”
Ziyarette ilk sözü MGTC Başkan Yardımcısı Umut Bozkurtoğlu aldı. Bozkurtoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşıyoruz. Türkiye bir seçim arifesinde. Ben yerel seçimleri genel seçimlerden daha fazla önemseyen biri olarak bu seçimi de çok önemsiyorum. Çünkü yerel seçimde vatandaş seçtiği kişiye daha çabuk ulaşıyor ve daha şeffaf bir yönetim gerçekleşiyor. Biz bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz. Bugün bizi ziyaret eden adayımız bağımsız bir aday. Bağımsız adaylar Malatya için önemli çünkü daha çok Malatya milliyetçiliği yapabiliyorlar. Biraz daha siyasetten uzak bir ortam oluyor. Bugün de Malatya Bağımsız Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Gezer’i ağırlıyoruz”
şeklinde konuştu.
“BU DÖNEM TÜM SİYASİ GÖRÜŞLERLE BİRLİKTE ŞEHRİ AYAĞA KALDIRMA DÖNEMİ”
Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer ise, dönemin parti dönemi olmadığını, dönemin proje ve çalışarak Malatya’yı yeniden ayağa kaldırma dönemi olduğunu söyledi.
“Malatya yerel seçimlere doğru gidiyor” diyen Gezer,
“Yaklaşık 40 gün sonra belediye başkanları ve muhtarlar seçilecek. Ben şimdiden şehrimize hayırlı olmasını istiyorum. Ben yıllardır Malatya’yı çalışan, akademide ve yerel kalkınmada birçok proje üreten, çalıştaylar yapan bir hemşehrinizim. Deprem konusunda bile kaç tane rapor hazırladık, kaç tane çalıştay düzenledik bilemiyorum. Dolayısıyla bu konularda yıllarca emek vermiş bir kardeşiniz olarak bağımsız adaylığı da önemsiyoruz. Şehrin bu haline duyarsız kalmamız mümkün değildi. Biz de bağımsız aday olarak sahaya indik. Bağımsız adaylığı önemsiyoruz çünkü bu dönem parti dönemi değil. Bu dönem tüm siyasi görüşlerle birlikte şehri ayağa kaldırma dönemi. Biz de yaptığımız çalışmalarla Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracağız. Yapacağımız projelerle seçimlerden sonra Malatya’da hızlı bir değişimin ayak seslerini hep birlikte göreceğiz. 100 günlük acil eylem planı ile birlikte bir anda Malatya’nın değiştiğini göreceğiz. İnsanımızın morali ve umutları yükselecek. 100 binden fazla insanımız konteynerlerde, başını sokacak bir ev bekliyorlar. Şehir dışına çıkanlar oldu ve onlar da şehre geri dönecekleri günü bekliyorlar. Altyapımızı hazırlayamazsak göç edenler Malatya’ya bir daha geri dönemeyecekler. Malatya kader seçimine gidiyor. Ya ölçek büyülterek yoluna daha gelişmiş bir şehir olarak devam edecek, ya da ölçek küçülterek daha küçük bir şehir olarak kalacak. Hangi alanda nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgilerimiz net. Neler yapılabileceğine, nelerin eksik olduğuna hâkimiz”
ifadelerini kullandı.
“BİZİM PROJELERİMİZLE MALATYA BÖLGENİN BİR LOKOMOTİF GÜCÜ HALİNE GELİR”
Malatya2nın güçlü bir kadroya ihtiyacı olduğunu belirten Gezer,
“Ben ciddi sıçramalar ile büyük başarılar yakalamış bütün ülkelerin ve şehirlerin kalkınma hikâyelerini yakından incelemiş bir hemşehriniz olarak söylüyorum yetki aldığımız takdirde, ‘Zümrüdü Anka Malatya’ adını verdiğimiz proje ile ve onlarca alanda birçok proje ile Malatya’nın mekanizmalarını yeniden çalıştıracağız. Mekanizmaları işletmeye başladığımızda bu şehir kalkınmak için yeniden harekete geçecek. Bu şekilde giderse çok uzun süre Malatya düzelemez ama bizim projelerimizle Malatya bölgenin bir lokomotif gücü haline gelir. Bütün bu alanlarda yaptığımız incelemelerle ölçek büyülterek bir değişim yaşatacağız. Malatya yetkin bir kadro ile ilerleyemezse küçük ölçekli bir şehir olarak devam eder. Malatya’nın güçlü bir programa yetkin bir kadroya ihtiyacı var. Her kesimden topluluğun olduğu, her kesimden insanın ve bilim insanının bulunduğu bir topluluk ile yönetilmeye ihtiyaç var. Artık hatır uğruna şu parti, bu parti değil, çalışanların ve Malatya’ya bir şeyler kazandıracak olanların gelmesi lazım”
söyleminde bulundu.
“BU KARARIN EN ÇOK AK PARTİYE YARADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”
Cumhuriyet Halk Partisinin Malatya Büyükşehir için adaylığını açıklayan Milletvekili Veli Ağbaba’nın adaylığını değerlendiren Gezer, şunları kaydetti:
“Biz bağımsız aday olarak ilerlemeye başladığımızda partiler ile de görüşüp onları da bu sürece dâhil etme gibi bir düşüncemiz vardı. Görüştüğümüz partiler ve bize destek veren partiler de oldu. Önümüzdeki günlerde de bu devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile de görüştük. Bu dönemde beraber hareket etme teklifimizi diğer partilere sunduğumuz gibi onlara da sunduk. Bu teklifimize sıcak baktılar. Biz çalışmalara başladık ve çalışmalarımızın geri dönüşlerini de almaya başladık. CHP daha sonra aday çıkardı ve Veli Ağbaba aday oldu. Bu kararın en çok AK Partiye yaradığını düşünüyorum. Ben şunu da merak ediyorum; Malatya gibi yıkılmış bir şehir için aday oluyorsanız daha önce Malatya ile ilgili çalışmalar yapmış olmanız gerek. Biz bu konuda onlarca çalışma yaptık ve onlarca rapor hazırladık ama diğer adayların hangi çalışmaları var merak ediyoruz. Şehir ile ilgili hangi vizyon ile hareket edileceğini, ne gibi çalışmaların bulunduğunu da merak ediyoruz. Veli Bey’in bu konuda hiçbir çalışmasının olmadığını düşünüyorum. Biri aday oluyorsa onun önceki çalışmalarına da bakmak gerekiyor. Yıllardır Malatya’da yönetilen ilçe belediyeler de var. Bir bakın ne çalışmalar yapılmış. Siz ilçelerde bile bir çalışma yapmazken nasıl oluyor da Malatya’ya talip oluyorsunuz? Hangi hesapların değişmesini istediğiniz için talip oluyorsunuz? Bu şehir yıllardır kan kaybediyor. Son 20 yıldır yüzyılın en kötü dönemlerini geçiriyor. Her alanda gerileme söz konusu. Hiçbir mesafe alınamıyor ama Veli Beyin bu konuda herhangi bir çalışması bulunmuyor. Birçok imkânı kullanıyor, o imkânlar biz de olsaydı biz daha iyisini yapardık. Kamu imkânlarını ve birçok imkânı kullanma ihtimalleri vardı ama kayda değer bir çalışma göremedik. Biz yolumuza devam edeceğiz çünkü stratejileri bulunan başka aday yok, Malatya hakkında çalışmaları ve hazırlığı olan başka aday yok. Biz yolumuza devam edeceğiz ve planladığımız işleri, çalışmaları gerçekleştireceğiz.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.