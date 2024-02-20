20 Şub 2024 - 16:08 - Siyaset

Gezer’den Ağbaba’ya şok sözler

MGTC’yi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya’da hangi alanda nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgilerinin net olduğunu dile getirdi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’nın adaylığını değerlendiren Gezer, “Bu kararın en çok AK Partiye yaradığını düşünüyorum. Siz ilçelerde bile bir çalışma yapmazken nasıl oluyor da Malatya’ya talip oluyorsunuz?” dedi.