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O takım 10 hafta sonra kazandı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 10 hafta sonra kazandı. Kayserispor ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynadığı maçta galibiyet sessizliğine son verdi.

O takım 10 hafta sonra kazandı mask
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 10 hafta sonra kazandı. Kayserispor ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynadığı maçta galibiyet sessizliğine son verdi.

O takım 10 hafta sonra kazandı

İstanbul'daki maçta rakibini 3-2 yenen sarı kırmızılılar, ligde tam 10 hafta sonra kazanarak 3 puan aldı. Kayserispor, rakibi Başakşehir’i Duckens Nazon, Ali Karimi ve Aylton Boa Morte’nin golleri ile yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Başakşehir karşısında aldığı 3 puanla puanını 32’ye çıkaran Kayserispor, puan tablosunda da 11. sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Süper Lig, Kayserispor, Başakşehir

20 Şub 2024 - 16:06 - Spor

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