O takım 10 hafta sonra kazandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 10 hafta sonra kazandı. Kayserispor ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynadığı maçta galibiyet sessizliğine son verdi.
İstanbul'daki maçta rakibini 3-2 yenen sarı kırmızılılar, ligde tam 10 hafta sonra kazanarak 3 puan aldı. Kayserispor, rakibi Başakşehir’i Duckens Nazon, Ali Karimi ve Aylton Boa Morte’nin golleri ile yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Başakşehir karşısında aldığı 3 puanla puanını 32’ye çıkaran Kayserispor, puan tablosunda da 11. sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.