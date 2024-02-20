Ali Karimi 3. golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı takımın ikinci golünü Ali Karimi attı. Rams Başakşehir maçında sahaya on birde başlayan Ali Karimi, karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-0 yapan isim oldu. Ali Karimi, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. 73 dakika sahada kalan Karimi yerini Shukurov’a bıraktı.
Karimi bu sezon 26. hafta sonunda 23 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.