- Spor

Alman efsanesi, 63 yaşında hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Alman efsanesi, 63 yaşında hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya'nın, 1990 Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti. Birçok Alman ekibi, Brehme için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşım yapan kulüpler şu şekilde:

WERDER BREMEN

SV Werder Bremen, Andreas'ın yasını tutuyor. 1990 dünya şampiyonu Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

HAMBURG

Dünya Kupası kahramanı hayata veda etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Andreas'ın yasını tutuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

BAYERN MÜNİH

FC Bayern, Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadı. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O, her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH

1990 Dünya Kupası finalini kazanan golcü, 63 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.

HERTHA BERLİN

Huzur içinde yat dünya şampiyonu. Ailesi, arkadaşları ve Andreas Brehme'nin tüm akrabalarıyla birlikteyiz.

MAİNZ 05

1990 yılında Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Andreas Brehme, Dünya Kupası, Werder Bremen

20 Şub 2024 - 16:02 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL