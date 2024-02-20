20 Şub 2024 - 15:55 - Spor

12 Dev Adam, hazırlıklarını sürdürdü

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.