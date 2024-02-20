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12 Dev Adam, hazırlıklarını sürdürdü

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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

12 Dev Adam, hazırlıklarını sürdürdü mask
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Şubat Perşembe günü İtalya’nın Pesaro şehrinde oynayacağı İtalya maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerine duruldu.

12 Dev Adam, bugün İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla İtalya’nın Pesaro şehrine gidecek ve hazırlıklarına orada devam edecek.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu şubat penceresi maç programı şu şekilde:

22 Şubat Perşembe

22.30 İtalya - Türkiye

25 Şubat Pazar

16.00 Türkiye - İzlanda

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# 12 Dev Adam, FIBA EuroBasket 2025, A Milli Erkek Basketbol Takımı

20 Şub 2024 - 15:55 - Spor

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