12 Dev Adam, hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Şubat Perşembe günü İtalya’nın Pesaro şehrinde oynayacağı İtalya maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerine duruldu.
12 Dev Adam, bugün İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla İtalya’nın Pesaro şehrine gidecek ve hazırlıklarına orada devam edecek.
FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu şubat penceresi maç programı şu şekilde:
22 Şubat Perşembe
22.30 İtalya - Türkiye
25 Şubat Pazar
16.00 Türkiye - İzlanda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.