Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Ayrıca antrenman öncesinde Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te ilk 15 dakikası basın açık yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.