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Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı mask
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Ayrıca antrenman öncesinde Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te ilk 15 dakikası basın açık yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# galatasaray, UEFA Avrupa ligi, Sparta Prag, okan buruk

20 Şub 2024 - 15:54 - Spor

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