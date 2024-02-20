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Malatya’da bir trafik kazası haberi daha

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Malatya’da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da bir trafik kazası haberi daha mask
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Malatya’da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu üzeri Çavuşoğlu Mahallesi sanayi alt geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.D. idaresindeki elektrikli motosiklet aynı yöne seyreden B.M. yönetimindeki 44 PH 026 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada F.D. yaralandı.

Yaralı sürücünün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Şub 2024 - 15:51 Malatya- Asayiş

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