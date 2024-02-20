Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli ve Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Merkez-Yeşillik
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Mutlu-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:00
Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Çavuşköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Naipyusuf-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 12:30
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Kuzucu-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 13:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.