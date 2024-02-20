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Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli ve Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek mask
Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek
Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli ve Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Merkez-Yeşillik

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Mutlu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Çavuşköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Naipyusuf-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 12:30

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Kuzucu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

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20 Şub 2024 - 14:47 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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