20 Şub 2024 - 14:47 - Gündem

Edirne ve Kırklareli’de yaşayanlar dikkat! Saatlerce sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli ve Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…