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Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı mask
Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı
Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:

Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Davuteli

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Kurtdere

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30

Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:30

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:30

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Uçmakdere

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Yeniköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30

 

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20 Şub 2024 - 14:40 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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