Tekirdağ dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte uygulanacak olan kesintiler ve detayları:
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Davuteli
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Kurtdere
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 12:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Kızılpınar Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Veliköy
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:30
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Kızılpınar Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:30
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Uçmakdere
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Yeniköy
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 11:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Kızılpınar Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Veliköy
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.02.2024 Çarşamba Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.02.2024 Çarşamba Saati: 17:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.