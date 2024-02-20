Malatya’ya verilen destekler ne kadar işe yaradı? Merak edilen veriler açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bakan Işıkhan, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, ilçe belediye başkan adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şehirdeki çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi vererek Malatya’nın nüfusunun depremden sonra ciddi derecede bir düşüş gösterdiğine dikkat çekti.

“70 BİN KİŞİ BURADAN İKAMETİNİ ALMIŞ GÖRÜNÜYOR”

Malatya’da 117 bin vatandaşın konteyner kentlerde yaşadığını söyleyen Yazıcı,

“6 Şubat’ta çok büyük bir deprem oldu. 11 ilimiz 15 milyona yakın insanımız bu depremden etkilendi. Malatya’mız ile ilgili kısa birkaç bilgi vermek isterim. Malatya bu depremde en çok etkilenen 2’nci il. Biliyorsunuz depremde kayıplarımız oldu şükürler olsun ki Malatya’nın bin 237 kaybı var keşke hiç olmasaydı ama vefatın az olması diğer illere göre sanki Malatya’da deprem daha az hasar yaratmış gibi bir algı oluşturdu. Fakat rakamlara baktığımızda Hatay’dan sonra en fazla bina kaybı olan şehir Malatya. En fazla yıkılan ve ağır hasarlı bina sayısı, dolayısıyla da hak sahipliği noktasında baktığımızda Hatay’dan sonra ikinci sırada Malatya’mız var. Malatya’da şu anda 117 bin vatandaşımız konteyner kentlerde yaşamakta. Hafta sonu 6 bin 181 konut için kuralar çekildi yerleşmeye başladılar. Bunların 5 bin 140’ı TOKİ konutları diye tabir ettiğimiz katlı binalarda, bin 41’i de müstakil konut olarak yapılan konutlarımız. Malatya yoluna devam ediyor. Malatya Allah’ın izni ile buradaki STK’lar başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, bu güç durumdan bir an önce çıkmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın diyoruz ama Malatya’mızın ayağa kalkması için de Sayın Bakanım sizden bazı taleplerimiz olacak. Muhtemelen STK temsilcileri de dile getirecek ama 2023 nüfus sayımına göre bizim 70 bin resmi olarak nüfusumuz azaldı. 70 bin kişi buradan ikametini almış gözüküyor. Belki bu rakam biraz daha fazla olmuş olabilir. Sayın bakanım işçi kayıplarımız var organize sanayimiz sağlam yapıldığı için müteşekkiriz yapanlara orada hemen hemen hiç hasarlı yıkılan binamız yok, iyi ki yok”

şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZDEN DESTEKLER BEKLİYORUZ”

Malatya’yı ihya etmek için devletten destekler beklediklerini dile getiren Vali Yazıcı,

“Yaşam devam ediyor. Başta sanayicimiz olmak üzere diğer esnaflarımızın SGK, vergi ile ilgili deprem bölgesinde mağdur olduğumuz için bize desteklerinizi beklemekteyiz. Devletimiz bu konuda esnafımıza, tüccarımıza, sanayicimize bir yıldır çok güzel uygulamalar yaptı, teşvikler veriliyor ama 70 bin nüfusu geri getirmemiz, tekrar Malatya’yı ihya etmemiz için devletimizden destekler bekliyoruz. Çarşıda inşaatlarımız başladı, Çevre, Şehircilik Bakanlığımız sağ olsun çok büyük bir alanda çarşı diye tabir ettiğimiz alanda inşaatları başlattı. Devamı da gelecek. Rezerv alanları oluşturuldu. Çarşıyı inşallah bakanlığımız ayağa kaldırdığında ki bu 1,5-2 yıl içerisinde verilen süre onu gösteriyor Malatya’mız moral, motivasyon anlamında çarşı ayağa kalktığında moralimizde yükselmiş olacak. İnanıyoruz ki Malatya bu ülkenin en kadim şehirlerinden biri, Malatyalı hemşerilerimiz bu ülkeye çok ciddi hizmetler sunmaya devam edecek. Malatya kayısının başkenti bu ülkeye her türlü hizmeti sunmaya ve yeniden yaşamın normale döndüğü bir Malatya yaratmaya azimli, kararlı ve inançlıyız. Tekrar yıl dönümünde bizimle Malatyalı hemşerilerimizle birlikte olduğunuz için Malatya adına sizlere teşekkür ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

Vali Ersin Yazıcı’nın ardından bir konuşma gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, halktan gelen talepleri birinci ağızdan duymanın çok önemli olduğunu bu nedenle bu tür programları çok anlamlı bulduğunu kaydetti.

“HİÇBİR ZAMAN GERİ ÇEVİRMEDİK”

Her zaman insan ve millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini kaydeden Bakan Işıkhan,

“Malatya’nın çalışma hayatında önemli rolü olan siz kıymetli kardeşlerimle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu; Bakan olduktan sonra Malatya’ya ikinci gelişim. İlk gelişimde de siz kıymetli iş insanlarımızla, girişimcilerimizle, esnaflarımızla bir araya gelmiştik. Sizleri daha çok dinlemek, hem ilimiz özelinde yapılan ve yapılacak faaliyetleri yerinde incelemek hem de talep ve ihtiyaçları tespit etmek üzere il il, ilçe ilçe gezmeye devam ediyoruz. Özellikle sahadan, halkımızdan gelen talepleri, tespitleri ilk ağızdan duymak bakımından bu buluşmaları çok önemsiyorum. Sizler yaşadığınız şehrin halini hatırını bilen insanlarsınız. Sizler; bir taraftan üreterek, istihdam oluşturarak, şehrinin, ülkesinin kalkınmasına katma değer oluştururken, diğer taraftan da bir kültür ve yaşam biçimi inşa ediyorsunuz. Bu sebeple görüşleriniz, geri bildirimleriniz, talepleriniz bizler için çok önemli, çok kıymetli. Vatandaşımıza doğrudan ulaşamadığımız noktalarda sizlerin aracılığı oldukça mühim. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkânlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. İşçimizin de, işverenimizin de, esnafımızın da hakkını gözetecek politikalar yürüttük. Önce dinledik, tüm şartlar çerçevesinde bunları değerlendirdik ve ardından icraata dönüştürdük. Cumhur İttifakı olarak bizim başarımızın sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Biz 21 yıldır bu azmi, bu çabayı hiç kaybetmedik hamdolsun. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi, daha ilerisi, daha fazlası var. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Malatya’nın büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Hepimizi derinden yaralayan o günün üzerinden bir yıl geçti ancak hala acımız taze. Ben buradan tekrar yakınlarını, ailelerini yitiren, bizzat o anı yaşayan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen tüm vatandaşlarımıza kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum, sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yaralanan ve hala tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Canlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi eskisinden daha iyi bir şekilde yerine koyabiliriz. Gerek kamu kurumlarımız, gerek yerel yönetimlerimiz, gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup, dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede ve kolay kolay atlatamayacağı bir yıkımın üstesinden geldi ve gelmeye devam ediyor”

diye konuştu.

“MİLLİ İRADENİN KALESİ OLAN BİR ŞEHRİMİZ”

Depremlerin ardından 11 ilde büyük bir konut seferberliği başlattıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan,

“Biz bir ay gibi çok kısa bir süre içerisinde yıkılan evlerimizi, hastanelerimizi yeniden yapmaya başladık. Geçici barınma alanlarımız konteyner kentlerimizi çok kısa bir sürede kurduk ve düzene koyduk. Bu bizim Cumhur İttifakı ile ne kadar güçlü bir devlet haline geldiğimizi gösteriyor. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde toplam 6 bin 181 konutumuzun kuraları çekilerek hak sahiplerine dağıtılmıştı. Şu anda ise 18 bin konut yapımı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Malatya’daki 80 bin 221 hak sahibine konutlar dağıtılmış olacak. 11 şehrin tamamında büyük bir konut seferberliği olduğunu görüyorsunuz. Öyle ki; deprem bölgesinde önümüzdeki 2 ay içinde 75 bin, ardından her ay 15-20 bin konut tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bu rakamlar; ne kadar ivedilikle aksiyon alabildiğimizin bir göstergesidir. Malatya; milli iradenin kalesi olan bir şehrimiz. Devletine, liderine, davasına her zaman olduğu gibi Türkiye Yüzyılı seçimlerinde de sadakatle bağlı kalmış bir şehir. İnşallah Malatya’yı, diğer şehirlerimizle birlikte el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Özellikle çalışma hayatını, ekonomisini, üretimini yeniden canlandırma noktasında daha fazla destek olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm Bakan arkadaşlarımız, ilgili yöneticilerimiz ve kurumlarımızla birlikte Malatyalı hemşerilerimizin deprem öncesi düzenine en kısa sürede dönebilmesi ve yaşamın normalleşebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Malatyalı kardeşimizi hiçbir koşul ve ortamda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu süreçte valiliğimiz, afet koordinasyon merkezimiz ve belediye başkanlarımızla, il başkanımız ve teşkilatımızla da irtibat halinde olmaya devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesine yönelik çok önemli çalışmalarda bulunduk. Yaptığımız hamlelerle, Malatya’nın üretiminde, istihdamında, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da şehrimizin ulaştığı her aşamada, ihtiyaç duyduğu yeni uygulamalarla adım adım kalkınmasını sağlayacağız inşallah”

söyleminde bulundu.

“NEREDEYSE YAKALAMIŞ BULUNMAKTAYIZ“

Deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan,

“Olağanüstü hal ilan edilen illerde, işçilerimizin işten çıkarılmalarını sınırlandırdık. Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği uygulamasını derhal başlattık. Toplum Yararına Programları (TYP) derhal hayata geçirdik. Deprem bölgesinde toplamda 58 bin 75 Malatya’da toplam 6 bin 686 kişiyi TYP’den faydalandırdık. Bu kapsamda 13 milyar 749 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde işverenlerimizin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin son tarihini 30 Nisan 2024’e kadar erteledik. En büyük adımlarımızdan biri olarak, deprem bölgesindeki iş insanlarımızdan ve siyasetçilerimizden gelen talep doğrultusunda; Aktif İşgücü Programlarımızı deprem bölgesi için çok daha avantajlı hale getirdik. ‘İstihdama Dönüş Programı’ adını verdiğimiz yeni uygulama kapsamında Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde istihdam taahhüt oranını yüzde 30’a düşürdük. İstihdam süresini de fiili kurs veya program gün sayısına indirdik. Ayrıca depremden etkilenen illerde, işverenlerin işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarındaki yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda uygulanan yasaklılık yaptırımlarını kaldırdık. Ayrıca İstihdama Dönüş Programı ile Malatya dâhil 4 il ve 2 ilçede, mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına zaruri gider ödemelerinin yüzde 30 artırarak 850 lira kadar ödenebilmesini sağladık. Uzun uzun saymayacağım diğer birçok icraatımızla Malatya’da çalışma hayatında çok ciddi sonuçları bir yıllık süre içinde aldık. Deprem’den önce Malatya’da çalışan sayısı 124 bin 882 idi. Depremin ardından bu sayı yarı yarıya düşmüş; 62 bin 685’e kadar inmişti. Verdiğimiz desteklerle ve uyguladığımız programlarla biz çalışan sayısını bir yıl içinde 62 binden 109 bine kadar çıkardık. Yani depremden önceki çalışan sayısını neredeyse yakalamış bulunmaktayız. Kısa bir süre içinde çalışan sayısı bakımından inşallah deprem öncesi dönemi yakalayacağız ve hatta üzerine çıkacağız”

ifadelerini kullandı.

“PROJELER GELİŞTİRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Işıkhan,

“Biliyorsunuz yakın zamanda İstanbul’da Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle “İş Pozitif - Kadın İstihdam projemizin” duyurusunu yapmıştık. Yeni yüzyıla mührünü vuracak Türkiye’nin kadınları adına önemli bir proje olarak; kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamızın mümkün olmadığını biliyoruz. Kadınlarımızın ekonomik ve toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz. Kadınların yenilikçi bakış açısına, çözüm odaklı fikirlerine güveniyoruz. Proje kapsamında, 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, İş-Pozitif adı altında bir sistem kurduk. İş Pozitif; İstihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, işgücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörler çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemidir. Kadınlarımızın kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bugüne kadar sözünü verip de yapmadığımız hiçbir yatırım, üretim hamlesi olmadı hamdolsun. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik”

açıklamasında bulundu.