21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Yarın 10.45 ila 17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Güzelağaç mahallesine,
Yarın 08.30 ila 18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Konur, Sağmal, Atalar, Tanrıyolu, Ulutaş, Şanlı, Gümüşpınar, Yağmur, Evciler, Ekinciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik bölgesine,
Yarın 09.38 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Arıklı, Kilimli, Göllü, Bozhöyük bölgelerine,
Yarın 15.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yukarıazıklı bölgesine,
Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.