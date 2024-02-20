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21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek? mask
21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?
21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 10.45 ila 17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Güzelağaç mahallesine,

21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?

Yarın 08.30 ila 18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Konur, Sağmal, Atalar, Tanrıyolu, Ulutaş, Şanlı, Gümüşpınar, Yağmur, Evciler, Ekinciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik bölgesine,

21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?

Yarın 09.38 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Arıklı, Kilimli, Göllü, Bozhöyük bölgelerine,

Yarın 15.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yukarıazıklı bölgesine,

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?

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20 Şub 2024 - 14:05 Mardin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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