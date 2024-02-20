21 Şubat Güncel Mardin Elektrik kesintisi listesi ne kadar sürecek?

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 10.45 ila 17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Güzelağaç mahallesine,

Yarın 08.30 ila 18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Konur, Sağmal, Atalar, Tanrıyolu, Ulutaş, Şanlı, Gümüşpınar, Yağmur, Evciler, Ekinciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik bölgesine,

Yarın 09.38 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Arıklı, Kilimli, Göllü, Bozhöyük bölgelerine,

Yarın 15.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yukarıazıklı bölgesine,

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”