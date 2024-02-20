Tüfenkci ve Babacan Sanayi Bakanı ile görüştü

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti. Tüfenkci, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Küçük Sanayi’nin durumu, yeni küçük sanayi alanındaki inşaatların hızlanması, yeni ihalelerin yapılması, mevcut sanayi ile ilgili yerelin hızlı karar vermesi ve akabinde bakanlığın devreye girmesi, mevcut birinci OSB’nin arıtmasının yapımının hızlandırılması ve kamulaştırılması gibi konuları görüştük” dedi.

“SUNDUĞUMUZ BAZI ÖNERİLERİ DE GÖRÜŞTÜK”

Görüşmede Fırıncı Bölgesi’nin inşasına dair konuların da görüşüldüğünü bildiren Tüfenkci, “Bakanımızla, Yeni Sanayi Alanı olarak tahsis edilen 190 hektarlık Fırıncı Bölgesi'nin OSB mi yoksa endüstri bölgesi mi olmasına dair sunduğumuz bazı önerileri de görüştük. Ayrıca Bakanımızı Malatya’ya davet ettik. Taleplerimiz noktasında gerekli talimatları vermiş veren Bakanımıza Malatya’mıza göstermiş olduğu ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN